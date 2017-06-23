حذر برنامج الغذاء العالمي اليوم الجمعة من أن اليمن على حافة المجاعة حيث إن نحو ثلثي الشعب اليمن (17 مليون شخص) لا يعرفون من أين ستأتى وجبتهم القادمة، وأكد البرنامج أنه سيقوم بتوسيع نطاق عملياته الطارئة لتقديم المساعدة الغذائية لمن هم فى أمس الحاجة إليها في واحدة من أسوأ ازمات الجوع فى العالم.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي بتينا لوتشر - في مؤتمر صحفي بجنيف - إن البرنامج يهدف في شهر يونيو الجاري إلى تقديم المساعدة الغذائية إلى 8ر6 مليون شخص من بينهم سيحصل 3ر3ر مليون شخص فى المناطق الأكثر تعرضا لخطر الانزلاق إلى المجاعة على حصص غذائية كاملة بينما سيحصل الباقون على 60 % من الحصص التموينية الكاملة بسبب نقص التمويل.

وأضافت أن هناك حاجة ماسة إلى الموارد للاستجابة للاحتياجات الهائلة في اليمن خاصة وأن معدلات الوفيات قد ارتفعت مع تفشى وباء الكوليرا .

وشددت على أن البرنامج يدعو إلى الحصول على أموال فورية والوصول دون عوائق إلى من هم في أشد الحاجة إلى المساعدة، مشيرة إلى أن البرنامج يحتاج إلى 442.5 مليون دولار أمريكي من يونيو إلى نوفمبر المقبل لمواصلة تقديم المساعدة الحيوية في اليمن .

ونوهت إلى أن المنظمة الدولية - استجابة لتفشي الكوليرا - تستعد بالتعاون مع الشركاء لتقديم المساعدة الغذائية لمرضى الكوليرا ومقدمي الرعاية الفورية في أكثر من 100 مركز للعلاج، لافتة إلى أن توسع الوباء إلى 19 محافظة من أصل 22 محافظة فرض ضغطا أكبر على البرنامج وغيره من المنظمات التى تعمل على منع اليمن من الانزلاق الى المجاعة .

وأوضحت المتحدثة أن برنامج الغذاء العالمي يقوم بتوسيع نطاق الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال مجموعة لوجستية لتوفير أربعة شحنات جوية من اللوازم الطبية والمساعدة الإنسانية كل شهر.