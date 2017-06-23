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الشرطة الإيطالية تلقي القبض على 23 شخصا خلال مداهمات ضد عصابات المافيا
الشرطة الايطالية

الشرطة الإيطالية تلقي القبض على 23 شخصا خلال مداهمات ضد عصابات المافيا

2017-06-23 15:33:05
وكالات

ألقت الشرطة في إيطاليا القبض على 23 شخصا وصادرت ممتلكات تقدر بمبلغ 300 مليون دولار خلال مداهمات في مختلف أنحاء البلاد ضد عصابات المافيا.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، أن حانات ومطاعم وآلات مقامرة إلكترونية كانت من بين الأصول التي تم تجميدها.
وكانت الشرطة الإيطالية قد استعادت - في سبتمبر الماضي - لوحتين من لوحات الفنان العالمي فان جوخ كانتا قد سرقتهما مافيا مدينة “نابولي” من متحف “فان جوخ” بامستردام عام 2002.
س ا ر/س.ع

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