قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي إن الزيادة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم السلع التموينية من 21 إلى 50 جنيها للفرد سيتم إدراجها كاملة على حساب 70 مليون مواطن في بطاقات التموين الذكية الخاصة بأسرهم باعتباره دعما نقديا لكل مواطن الحق فى الحصول عليه.

وأضاف الوزير - في تصريح صحفي - أن نصيب الدعم فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى المقبل وصل إلى 85 مليار جنيه، حيث ارتفع ما يستحقه المواطن من دعم على بطاقة التموين إلى 140 جنيها للفرد شهريا، لأنه لا يقتصر فقط على الدعم السلعى المقرر بـ50 جنيها، ولكن يشمل أيضا 90 جنيها شهريا قيمة دعم الخبز الذي تبلغ تكلفة إنتاج الرغيف 65 قرشا بواقع 5 أرغفة لكل مواطن يوميا.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات، التي اتخذتها وزارتا التموين والمالية لتوحيد أسعار السلع المقررة على البطاقات التموينية بنظيرتها فى السوق الحرة، إجراءات محاسبية بين هيئة السلع التموينية وشركات توريد السلع والبدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية جاءت على خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية فى السوق السوداء؛ الأمر الذي يتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات من أموال الدعم.

وشدد الوزير على أن إلزام البدالين والمجمعات يضمن عدم إخفاء هذه السلع عن المواطن أو إعادة بيعها فى السوق السوداء نتيجة فروق الأسعار.

وأكد أن سلة السلع الأساسية التى ستحصل عليها كل أسرة سوف تكفي استهلاكها حتى نهاية الشهر؛ الأمر الذي يمثل تدخلا قويا من الدولة لتحقيق الأمن الغذائي؛ بما يترتب عليه من خفض أسعار تلك السلع فى السوق الحرة نتيجة ضعف الإقبال عليها وكسر احتكار السلع الأساسية.