بعث رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، برقية تهنئة إلى فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية “فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يطيب لى أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهانى وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى - عز وجل - أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية وشعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الارض ومغاربها بالخير واليمن والسلام”.