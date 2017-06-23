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رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك
السيسي وشريف اسماعيل

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

2017-06-23 15:12:07
وكالات

بعث رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكان نص البرقية كالتالي:
السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهوريـــــــة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وإننا ياسيادة الرئيس، إذ ننتهز هذه المناسبة لنعبر لسيادتكم عن كل الحب والتقدير على عطائكم المتواصل لتحقيق النهضة الشاملة كى تنعم مصر الغالية وشعبها الوفى بمستقبل مشرق، سائلين المولى عز وجل أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والسلام.
وكل عام وسيادتكم بخير ،،،

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