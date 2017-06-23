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وزير سوري يعلن رفض بلاده المطلق لوجود قوات تركية على أراضيها
قوات تركية- تركيا

وزير سوري يعلن رفض بلاده المطلق لوجود قوات تركية على أراضيها

2017-06-23 14:58:26
وكالات

أعلن وزير شئون المصالحة الوطنية في سوريا علي حيدر رفض دمشق المطلق لوجود قوات تركية على الأراضي السورية.
وقال حيدر - في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الجمعة- إن ما ينطبق في جنوب سوريا يجب أن ينطبق في شمالها في إشارة إلى مطالب بعدم وجود قوات موالية لإيران وحزب الله اللبناني في جنوب البلاد.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن حكومة سوريا لن تسمح لأعدائها بالاستفادة من إقامة مناطق عدم التصعيد في غرب البلاد.
وكانت تركيا قد أعلنت - الأربعاء - أن الجولة الخامسة من مباحثات أستانا حول سوريا في الرابع والخامس من يوليو ستبحث آلية نشر قوات دولية وإقليمية في عدد من المناطق في سوريا.
وكانت روسيا وإيران قد توصلتا إلى اتفاق مع تركيا التي تساند المعارضة السورية على إقامة أربع مناطق عدم تصعيد غرب سوريا خلال محادثات أستانا الشهر الماضي.
وستقام مناطق عدم التصعيد الأربعة المتفق عليها في إدلب وحمص ومنطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، وبالقرب من الحدود الجنوبية مع الأردن

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