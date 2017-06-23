 Moheet on google
الجمعة 23 يونيو 2017 02:55 مساءً
روابط سريعة
حريق في مبنى للاجئين غربي ألمانيا والقبض على ثلاثة مشتبهين
حريق في مقر اللاجئين

حريق في مبنى للاجئين غربي ألمانيا والقبض على ثلاثة مشتبهين

2017-06-23 14:53:47
وكالات

اندلع حريق في مبنى للاجئين في مدينة ليمغو غربي ألمانيا، ما أسفر عن إصابة أحد المقيمين بالنزل، فيما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في اندلاع الحريق.
وقالت متحدثة باسم الشرطة - حسبما نقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الجمعة- إن سلطات حماية أمن الدولة تتولى التحقيق في الحادث، مضيفة أن الحريق أدى إلى حدوث خسائر مادية دون خسائر في الأرواح .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3