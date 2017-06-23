اندلع حريق في مبنى للاجئين في مدينة ليمغو غربي ألمانيا، ما أسفر عن إصابة أحد المقيمين بالنزل، فيما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في اندلاع الحريق.

وقالت متحدثة باسم الشرطة - حسبما نقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الجمعة- إن سلطات حماية أمن الدولة تتولى التحقيق في الحادث، مضيفة أن الحريق أدى إلى حدوث خسائر مادية دون خسائر في الأرواح .