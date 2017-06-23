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جنيهان زيادة بأسعار الذهب اليوم
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جنيهان زيادة بأسعار الذهب اليوم

2017-06-23 14:51:14
وكالات

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة نهاية تعاملات الأسبوع مدعومة بارتفاعه عالميا بعد انخفاض الدولار الأمريكي، وسط سيطرة حالة من عدم اليقين على الأسواق بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة إيهاب واصف - في تصريح صحفي اليوم - إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيهين ليسجل عيار (21) 639 جنيها، وسجل عيار (18) 70ر547 جنيه، وعيار (24) سجل 25ر730 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب 5112 جنيها.
وزادت العقود الآجلة للذهب بواقع 8.20 دولار بما يعادل 0.66% لتتداول عند 1257.60 دولار للأوقية، كما أضافت العقود الآجلة للفضة نحو 193 سنتا أي ما يوازي 1.17% عند 16.702 دولار للأوقية.
ويترقب المستثمرون تطبيق أي زيادة أخرى لسعر الفائدة هذا العام، وسط تباين تصريحات عدد من متحدثي المجلس بشأن احتمالية رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.
كان البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام، وأكد مضيه قدما لتطبيق زيادة أخرى بحلول نهاية العام الجاري.

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