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وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان تطورات الأزمة القطرية
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان تطورات الأزمة القطرية

2017-06-23 14:48:53
وكالات

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي، عددا من الملفات والموضوعات الهامة في منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما خلال الفترة القادمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن الحديث بين الوزيرين - خلال الاتصال الذي أجراه الوزير البريطاني - تناول أيضا مستجدات الوضع في ليبيا وسوريا وجهود مكافحة الإرهاب، فضلا عن تطورات الازمة القطرية.
كما تطرق الاتصال إلى متابعة عدد من الملفات المرتبط بالعلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية ودفع مسارات التعاون بشكل مكثف بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

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