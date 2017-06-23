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البرلمان الالمانى يصدق على قانون يتيح مراقبة الرسائل الفورية
البرلمان الالماني

البرلمان الالمانى يصدق على قانون يتيح مراقبة الرسائل الفورية

2017-06-23 14:32:58

صادق البرلمان الألماني البوندستاج اليوم -الجمعة على قانون من شأنه مراقبة المراسلات النصية فى تطبيقات المراسلة الفورية .
ويسمح القانون رغم معارضة الكثير من النواب بإمكانية قراءات المراسلات الفورية بواسطة الهواتف المحمولة عبر خدمات واتساب على سبيل المثال .
ويسمح القانون للمحققين بناء على أوامر قضائية بتحميل تطبيقات لمراقبة الهواتف المحمولة للمشتبه فيهم بشكل سري.
وطبقا لبيان لحكومة الألمانية فانه سوف يسمح للقانون الجديد بتوسيع إمكانية البحث في الحواسب والامور المالية بعد ان كان فى الماضى يسمح بمراقبه ذلك فى الحالات المتعلقه بالارهاب فقط .. وستتوسع إمكانية البحث الآن لتشمل القضايا المتعلقة بجرائم القتل أو دعارة القاصرين أو الاتجار بالمخدرات

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