احرز الجيش الوطني الليبي تقدما اليوم الجمعة بعد اشتباكات صاحبها تكثيف ضرباته البرية والجوية على آخر معاقل التنظيمات المتطرفة شمالي بنغازي بمنطقة سوق الحوت.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة عن مصادر عسكرية ميدانية قولها إن الجيش الليبي يسيطر على مبنى محكمة شمال بنغازي والمباني المجاورة لها، فيما يجري العمل على تأمينها بعد هروب المتطرفين عبر أنفاق الصرف الصحي التي تستخدم من قبلهم كممرات تحت الأرض منذ اندلاع المواجهات.

وكان الجيش الليبي أعلن - مؤخرا - سيطرته على مبنى المرافق العامة ومصرف الجمهورية في منطقة سوق الحوت.