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مقتل وإصابة 23 شخصا في تفجير انتحاري غربي العراق
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مقتل وإصابة 23 شخصا في تفجير انتحاري غربي العراق

2017-06-23 14:23:16
أ ش أ

لقي 12 شخصا مصرعهم، بينهم أطفال، وأصيب 11 آخرون بجروح اليوم الجمعة في تفجير انتحاري بمنطقة البغدادي غرب العراق .
وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة قضاء هيت بمحافظة الأنبار - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - “إن أربعة انتحاريين تمكنوا من التسلل فجرا إلى ناحية البغدادي عبر الصحراء الشمالية الغربية”، مشيراً إلى أن قوة من الجيش تمكنت من قتل ثلاثة انتحاريين بعد محاصرتهم في أحد المنازل بمنطقة الشهداء، وتفجير الأحزمة الناسفة التي يرتدونها.
وأضاف أن الانتحاري الرابع كان مختبئاً، وتمكن من تفجير نفسه على القوات الأمنية والمدنيين، موضحا أن التفجير أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم خمسة أطفال، وجندي في الجيش، وإصابة 11 آخرين بجروح.
م ا ق - ك ف

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