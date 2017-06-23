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السيسي يوجه بالعفو عن 502 محبوس قبل عيد الفطر
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه بالعفو عن 502 محبوس قبل عيد الفطر

2017-06-23 14:11:26
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بالعفو عن عدد من المحبوسين قبيل عيد الفطر المبارك.
وأشارت قناة “اكسترا نيوز” الاخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي قد وجه بالعفو عن 502 متهم في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر.

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