وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بالعفو عن عدد من المحبوسين قبيل عيد الفطر المبارك.

وأشارت قناة “اكسترا نيوز” الاخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي قد وجه بالعفو عن 502 متهم في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر.