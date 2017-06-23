كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة المهاجم الإسباني دييجو كوستا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، في البقاء مع الفريق اللندني حتى يناير 2018، من أجل العودة إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد .

وقال المهاجم الإسباني دييجو كوستا منذ أيام قليلة، بأن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي ، أبلغه بعدم إحتياجه في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، لذلك يصر أتلتيكو مدريد على ضمه .

وتحدث كوستا للصحافة بعد انتهاء لقاء إسبانيا وكولومبيا الودي مشيراً لعدم إمكانية الاستمرار في تشيلسي وشرح ذلك بالقول: “علاقتي بالمدرب كانت سيئة طوال الموسم، يمكنني افتراض أني قدمت موسماً سيئاً مما يمنعني من البقاء مع الفريق!”.

وأضاف كوستا: “سأكون صريحاً معكم، باليوم التالي بعد نهاية الموسم أرسل لي كونتي رسالة أخبرني فيها أنه لن يعتمد علي الموسم القادم لذا علي أن أرحل”.

وأشارت صحف بريطانية إلى أن دييجو كوستا يفكر في البقاء مع نادي تشيلسي حتى نهاية النصف الأول من الموسم المقبل، وذلك بسبب منع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من التعاقدات حتى يناير 2018.

يذكر أن نادي تشيلسي لن يفرط في المهاجم الإسباني بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، وينوي نادي أتلتيكو مدريد دفع هذه القيمة والتعاقد معه، ولكن بعد إنتهاء عقوبة المنع من التعاقدات.