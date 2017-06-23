أدى آلاف المصلين في رحاب المسجد الاقصى المبارك صلاة “الجمعة اليتيمة” بشهر رمضان.

يأتي ذلك فيما منع الاحتلال الإسرائيلي من تقل أعمارهم عن الأربعين عاما من الرجال من دخول القدس، في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات أمنية مشددة للغاية في المدينة، خاصة في الحواجز العسكرية ومحيطها وعلى طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري، ووسط القدس ومحيط البلدة القديمة وداخلها.

وشملت إجراءات الاحتلال - كذلك - إغلاق محيط وتخوم القدس القديمة، ونشر دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في الشوارع المحاذية لسور القدس، ونصب المتاريس الحديدية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وتحليق منطاد راداري استخباري وطائرة مروحية في سماء القدس والأقصى المبارك.