تقارير: زيدان يضحي بالـ«بي بي سي» من أجل مبابي2017-06-23 13:52:16
وعد زين الدين زيدان مدرب فريق “ريال مدريد” نجم الكرة الفرنسي وفريق “موناكو” كيليان مبابي بفرط عقد الثلاثي الشهير في الفريق الملكي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بن زيما المعروف بـ”البى بى سى” ذلك من أجل ضمه هذا الصيف.
وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن إجتماع عقده زيدان مع اللاعب الفرنسي ووعده بأن يلعب اساسياً في الفريق الموسم المقبل على أن يعمل زيدان على إقناع أحد اعضاء الـ”بى بى سى”، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو او النجم الفرنسي كريم بنزيما او النجم الويلزي جاريث بيل، من أجل الرحيل عن صفوف الفريق .
وفي حديث لزيدان مع مبابي وعده ايضاً بدقائق لعب كثيرة مع الفريق الملكي، مؤكداً للاعب أنه سيكون نجم كبير في تاريخ النادي.
وتعتبر صفقة مبابي اولوية بالنسبة لريال مدريد هذا الصيف، حيث لا يوجد أي مانع لدفع أكثر من 100 مليون يورو لضم اللاعب.
وكانت اخبار كثيرة تداولتها الصحف في الأيام القليلة الماضية عن نية رونالدو بمغادرة ريال مدريد بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي امام القضاء الاسباني، ما يعزز فرضية مغادرة رونالدو وقدوم مبابي الى مدريد .
لكن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز اكد مؤخراً أن رونالدو من اللاعبين الأكثر أهمية في الريال وأن النادي غير مستعد للتخلي عنه بأي ثمن كان .
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