أعلنت الشرطة البريطانية اليوم- الجمعة - أن الحريق الضخم الذي التهم برج “جرينفل” السكني غربي العاصمة لندن وأسفر عن مقتل وفقدان العشرات لم يكن متعمدا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحريق بدأ بإحدى الثلاجات وقد فشل المبنى في اجتياز اختبارات سلامة التصفيح والعزل وأن الشرطة ستوجه تهم القتل على خلفية الحادث .

وكان 17 شخصا قد لقوا مصرعهم فيما أصيب 70 شخصا وهناك 79 آخرون في عداد المفقودين جراء الحريق الذي وقع قبل 10 أيام ودمر 150 شقة سكنية بالمبنى.