يسعى مدرب فريق “ليفربول” يورجن كلوب لضم نجم نادي “موناكو” الفرنسي كيليان مبابي بأي ثمن ولكن النادي الفرنسي رفض العرض الثاني الذي قدمه الفريق الإنجليزي بقيمة 100 مليون يورو لضم مبابي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية الى أن مالك نادي “موناكو” ديميتري ريبولوفليف وضع قيمة انتقال لاعب مانشستر يونايتد الحالي بول بوجبا (114 مليون يورو) الموسم الماضي من يوفنتوس كشرط لبدء المفاوضات لبيع اللاعب.

ويعمل كلوب على إقناع النجم الفرنسي من أجل الانضمام إلى ليفربول واللعب في أقوى الدوريات الأوروبية ، تحضيراً لمونديال روسيا 2018 العام المقبل.

ومن جانب إدارة “موناكو” فهي تسعى من أجل الحفاظ على النجم الموسم المقبل لكن في حال أراد المغادرة فإن الوجهة الأقرب له ستكون نادي “ريال مدريد” حيث عبّر اللاعب أكثر من مرة عن حلمه باللعب هناك.