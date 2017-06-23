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مصر تدين تدمير جامع "النوري" الأثري في العراق
جامع النوري ومنارة الحدباء بعد تدميره

مصر تدين تدمير جامع "النوري" الأثري في العراق

2017-06-23 13:38:36
أ ش أ

أدانت مصر اليوم تفجير تنظيم داعش الإرهابي لجامع “النوري” الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية - في بيان صادرلها اليوم -الجمعة - أن هذا التصرف الهمجي يمثل جريمة ضد الإنسانية كلها وليس ضد الشعب العراقي فقط.. مشددة في هذا الصدد على دعم مصر للعراق الشقيق في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية تراثه التاريخي من التدمير على أيدي التنظيمات الإرهابية ورفضها الكامل لأي مساس بالآثار والتراث الثقافي للأمم لما يمثله من طمس لهوية الشعوب وذاكرتها وتاريخها.
كما أكد البيان أن التدمير المتعمد للمعالم الأثرية والثقافية هو جريمة نكراء يجب على المجتمع الدولي التصدي لها ومعاقبة مرتكبيها، في إطار قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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