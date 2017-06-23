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أرسنال يقترب من التعاقد مع بديل «جيرو»
أوليفر جيرو
أوليفر جيرو

أرسنال يقترب من التعاقد مع بديل «جيرو»

2017-06-23 13:37:29
وكالات

أفادت تقارير صحفية بأن نادي أرسنال الإنجليزي اقترب من حسم التعاقد مع مهاجم ليون الفرنسي إليكسندر لاكازيتي بصفقة تقدر بـ50 مليون يورو، وذلك ليحل بديلاً عن مهاجم الفريق اللندني أوليفر جيرو .
وارتبط اسم لاكازيتي كثيراً بالفريق الإنجليزي، خصوصاً بعد الأداء الكبير الذي قدمه في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث سجل 37 هدفاً.
وسعى أرسنال أيضاً للتعاقد مع لاكازيتي الصيف الماضي من دون النجاح بذلك، لكن الفريق الفرنسي أصبح جاهزا للتخلي عن مهاجمه هذا الصيف، خصوصاً أن ليون أصبح قريباً من التعاقد مع لاعب تشيلسي بيرتراند تراوري لتعويض مغادرة لاكازيتي.
ويبدو أن جيرو أصبح بدوره قريباً من مغادرة أرسنال والتوجه إلى فريق ويستهام يونايتد بصفقة تقدر قيمتها بـ20 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية إنجليزية.
وقد يساعد قدوم لاكازيتي لفريق أرسنال في الهجوم بشكل كبير ، بعد أن اقترب النجم التشيلي أليكيس سانشيز من المغادرة هذا الصيف، خصوصاً مع ارتباط اسمه بفريق مانشستر سيتي.

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