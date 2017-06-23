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عنصر من طالبان يقتل 4 من زملائه وينضم لداعش شمالي أفغانستان
حركة طالبان

عنصر من طالبان يقتل 4 من زملائه وينضم لداعش شمالي أفغانستان

2017-06-23 13:30:54
أ ش أ

قام عنصر من حركة طالبان بقتل أربعة من مسلحي الحركة في مقاطعة جاوزجان شمالي أفغانستان وانضم إلى تنظيم “داعش” في المنطقة .
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن نائب قائد شرطة المقاطعة عبد الحافظ كاشي قوله أن المسلح أقدم على قتل أربعة من عناصر طالبان الأفغانية أحدهم قائد بارز في الحركة في منطقة دارزاب شمالي أفغانستان .
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت مؤخرا مقتل 6 عناصر من شبكة حقاني ، من بينهم قياديان اثنان في غارة جوية.
يشار إلى أن شبكة حقاني هي جماعة مسلحة متشددة تضم أكثر من 10 آلاف مقاتل متحالفة مع طالبان وتتشكل من عدة مجموعات.. وأخذ اسم هذه الشبكة من مولوي جلال الدين حقاني وتتخذ من شمال وزيرستان الباكستانية المتاخمة للحدود الأفغانية قاعدة لها، وتدير هناك مدارس دينية ومعسكرات لتدريب المقاتلين - وفقا لتقارير استخباراتية - وتركز معظم نشاطها العسكري في شرقي أفغانستان وامتد إلى ولايات أخرى مثل وردك.

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