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«يوفنتوس» يفاوض نجم «بايرن ميونيخ»
ماسيميليانو أليغري - المدير الفني لـ
ماسيميليانو أليغري - المدير الفني لـ"اليوفنتوس"

«يوفنتوس» يفاوض نجم «بايرن ميونيخ»

2017-06-23 13:32:40
وكالات

أفادت تقارير صحفية بأن نادي “يوفينتوس” بطل الدوري الإيطالي طلب الحصول على خدمات “ريناتو سانشيز” نجم بايرن ميونيخ الألماني الصاعد على سبيل الإعارة لمدة عامين.
ويتمتع الناديان بعلاقة عمل قوية تمثلت في الفترات السابقة في إبرام العديد من الصفقات المتبادلة ، مثل مهدى بن عطية وكينجسلي كومان، ويبدو أن الأمور سوف تسير على نفس المنوال في الفترة المقبلة .
وذكرت شبكة “ميدياست بريميوم” أن “اليوفي” طلب الحصول على خدمات اللاعب ،19 عاما، على سبيل الإعارة للعامين القادمين ، لكن لم يتضح مدى رغبة العملاق الإيطالي في ضمه نهائيا بعد هذه المدة .
وكان سانشيز قد انضم للعملاق البافاري في الصيف الماضي من بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون يورو ، لكن بدت مشاركته كأساسي صعبة في ظل التخمة التي يعاني منها البايرن من كبار النجوم، مما قد يدفع الفريق للموافقة على إعارته لاكتسابه المزيد من الخبرات.

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