ألقت الشرطة الأسبانية القبض على شخص للاشتباه في تورطه مع شبكة شركات دنماركية تقوم بتمويل وتجنيد مسلحين لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضحت وزارة الداخلية الأسبانبة فى بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة ان المشتبه به الذي يحمل الجنسية الدنماركية من أصول مغربية يعمل مع شبكة تتكون من 24 شركة على الأقل تهربت من دفع ضرائب بأكثر عن 8 ملايين يورو لتمويل تنظيم داعش.. ولم يعط البيان المزيد من التفاصيل بشأن الشركات المتورطة.

وأشارت الداخلية الإسبانية إلى أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في جيب “مليلية” خلال عملية تمت بالتعاون مع الشرطة الدنماركية .

وأضاف البيان أن المجموعة جندت ما لا يقل عن 10 مقاتلين من الدنمارك وألمانيا وإسبانيا.. مشيرا الى أن الشرطة كانت قد بدأت في عام 2012 التحري عن بعض سكان مليلية المسجلين بشغل مناصب عليا في شركات دنماركية على الرغم من عدم حصولهم على تدريب مالي.