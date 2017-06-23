 Moheet on google
الجمعة 23 يونيو 2017 03:02 مساءً
روابط سريعة
أسبانيا: اعتقال شخص على صلة بشبكة شركات دنماركية تقوم بتمويل داعش
الشرطة الاسترالية تعتدي على مظاهرة ضد الفيلم المسئ للرسول

أسبانيا: اعتقال شخص على صلة بشبكة شركات دنماركية تقوم بتمويل داعش

2017-06-23 13:25:24

ألقت الشرطة الأسبانية القبض على شخص للاشتباه في تورطه مع شبكة شركات دنماركية تقوم بتمويل وتجنيد مسلحين لتنظيم “داعش” الإرهابي.
وأوضحت وزارة الداخلية الأسبانبة فى بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة ان المشتبه به الذي يحمل الجنسية الدنماركية من أصول مغربية يعمل مع شبكة تتكون من 24 شركة على الأقل تهربت من دفع ضرائب بأكثر عن 8 ملايين يورو لتمويل تنظيم داعش.. ولم يعط البيان المزيد من التفاصيل بشأن الشركات المتورطة.
وأشارت الداخلية الإسبانية إلى أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في جيب “مليلية” خلال عملية تمت بالتعاون مع الشرطة الدنماركية .
وأضاف البيان أن المجموعة جندت ما لا يقل عن 10 مقاتلين من الدنمارك وألمانيا وإسبانيا.. مشيرا الى أن الشرطة كانت قد بدأت في عام 2012 التحري عن بعض سكان مليلية المسجلين بشغل مناصب عليا في شركات دنماركية على الرغم من عدم حصولهم على تدريب مالي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3