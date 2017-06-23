تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي2017-06-23 13:18:12
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق الملكي، بعد أن كانت هناك نيه لدى إدارة الملكي لرحيل اللاعب للاستفادة بلاعب أخر أجنبي.
وذكرت مصادر “أهلاوية” أن مستقبل “شيفو” مع الملكي اصبح متروكا لمدرب الفريق الأوكراني ريبروف، الذي أعلن الأهلي تعاقده معه قبل أيام خلفاً للسويسري كرستيان جروس.
وأفادت تقارير إعلامية بأنه يبدو أن فرصة استعادة الزمالك للاعبه السابق قد تبخرت حيث أن قرار زيادة الأجانب قد يترك للأهلي الفرصة في الاحتفاظ بالدولي المميز (شيفو) لموسم آخر مع التعاقد مع لاعبين أجانب.
يذكر أن محمد عبد الشافي لعب في صفوف الزمالك منذ عام 2008 وحتى عام 2014 ، وشارك خلال هذه الفترة في 103 مباريات وسجل 15 هدفا مما دفع العديد من الأندية الخليجية للسعي للتعاقد مع اللاعب وعلى رأسهم النادي الأهلي والذي تم الاتفاق بينه بين إدارة نادي الزمالك على إعارة اللاعب لموسم واحد فقط مقابل 1.2 مليون دولار، وانتقل اللاعب بعد المستويات المميزة إلى صفوف الأهلي نهائيا عقب انتهاء الإعارة مقابل 4 ملايين دولار وفاز صاحب الـ31 عاما ببطولة دوري جميل للمحترفين مع الفريق موسم 2015-2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي .
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تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
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