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نصب حواجز بممرات المشاة في أستراليا لمنع وقوع هجمات بالسيارات
الشرطة الاسترالية

نصب حواجز بممرات المشاة في أستراليا لمنع وقوع هجمات بالسيارات

2017-06-23 13:19:14
أ ش أ

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة أنه سيتم نصب حواجز أسمنتية بممرات المشاة بمدينة سيدني للتقليل من احتمالات وقوع هجمات باستخدام السيارات من قبل المتطرفين.
وقال متحدث باسم الشرطة -حسبما ذكرت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية- إن كل الأطراف المعنية ناقشت العديد من الاستراتيجيات لتقليل كثافة السيارات وقد أوصت الشرطة بتحقيق توازن بين إدارة المخاطر وحاجة الناس للاستمتاع بالأماكن العامة.
وأفادت تقارير إعلامية بأستراليا أن قرابة 140 حاجزا تم نصبها في ثمانية مواقع للمشاة بوسط ملبورن ثاني أكبر مدينة بالبلاد لتقليل احتمالية وقوع هجمات مسلحة.
يذكر أن مستوى الخطر في أستراليا يظل عند “مرتفع” منذ عام 2015 وهو ما يشير إلى احتمال وقوع هجمات من قبل أستراليين تم تحويلهم إلى التطرف بسوريا والعراق.
وكان خمسة أشخاص كانوا قد قتلوا وأصيب العشرات بعدما دهس شخص حشدا من الناس بسيارته في شارع مزدحم بملبورن في يناير الماضي وهو الحادث الذي قال مسئولون إنه غير مرتبط بالإرهاب

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