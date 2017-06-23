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الدفاع الروسية: الوضع بمناطق تخفيف التوتر في سوريا لا يزال مستقرا
حلب - سوريا - عمليات اجلاء اهالي حلب‎

الدفاع الروسية: الوضع بمناطق تخفيف التوتر في سوريا لا يزال مستقرا

2017-06-23 13:01:43
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا لا يزال مستقرا.. مشيرة إلى رصد 25 حادث انتهاك للهدنة في سوريا خلال الساعات ال24 الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيان لها، أوردته قناة روسيا اليوم ، إن القسم الروسي من اللجنة الروسية التركية المشتركة الخاصة بمتابعة تنفيذ الهدنة في سوريا رصد 13 خرقا للهدنة بينها حادثان في محافظة حلب و5 في محافظة اللاذقية و5 في ريف دمشق وواحد في محافظة حماة.. فيما رصد القسم التركي من اللجنة 12 خرقا .. واحد في كل من حماة وحمص و6 في دمشق و4 في درعا.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن معظم حوادث إطلاق النار من أسلحة نارية بشكل عشوائي تم رصدها في مناطق تخضع لسيطرة مسلحي تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين”.
وأضافت أن مركز المصالحة الروسي قام في الساعات الـ24 الأخيرة بتنفيذ 6 عمليات إنسانية في مدينة حلب وعملية أخرى في محافظة حمص، مشيرة إلى مشاركة الجانب الروسي في تنفيذ مهمة إنسانية أممية قرب مدينة دير الزور.

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