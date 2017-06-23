أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة ستكون في الساعة الخامسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، وبعدها بدقيقة واحدة يحين موعدها في محافظة الجيزة ، فيما تكون صلاة العيد في الإسكندرية فى الساعة الخامسة و23 دقيقة وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وصرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن مدينة طابا هي أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر ، حيث يحين موعدها في الخامسة و 7دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و41 دقيقة .

وأضاف أن هناك 3 مدن هي بورسعيد ، سانت كاترين وشرم الشيخ سيؤدي سكانها صلاة عيد الفطر في نفس الوقت ” الساعة الخامسة و 13 دقيقة ” ، فيما يحين موعد الصلاة في مدينة السويس والطور والإسماعيلية ودمياط في الساعة الخامسة و15 دقيقة ، وفي مدينة العريش في الخامسة و8 دقائق .

وأوضح أنه سيؤدي سكان دمنهور في الساعة الخامسة و21 دقيقة ، فيما يحل موعد الصلاة في كل من طنطا وبنها وشبين الكوم في الساعة الخامسة و20 دقيقة ، وفي المنصورة والغردقة في الساعة الخامسة و17 دقيقة ، وفي الزقازيق في الساعة الخامسة و18 دقيقة ، وكفر الشيخ في الساعة الخامسة و19 دقيقة ، والفيوم وقنا في الساعة الخامسة و24 دقيقة ، وبنى سويف في الساعة الخامسة و23 دقيقة .

وأشار إلى أن صلاة عيد الفطر سيحل موعدها في الساعة الخامسة و27 دقيقة في كل من المنيا وأسيوط وأسوان وسوهاج ، وستكون فى أبو سمبل في الساعة الخامسة و36 دقيقة ، ومرسى مطروح في الساعة الخامسة و33 دقيقة ، وفي الخارجة في الساعة الخامسة و35 دقيقة ، وفي نويبع في الساعة الخامسة و9 دقائق ، وفي حلايب في الساعة الخامسة و16 دقيقة ، وفي شلاتين في الساعة الخامسة و19 دقيقة .