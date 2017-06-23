الرئيس الأمريكي يدعو إلى إظهار روح الوحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين2017-06-23 12:39:32
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في خطاب ألقاه أمام أعضاء في الكونجرس إلى إظهار روح الوحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ونقلت قناة “الحرة ” الأمريكية اليوم -الجمعة - عن ترامب قوله، على حسابه بموقع تويتر، “تشرفت أنا والسيدة الأولى باستضافة نزهة الكونجرس بالبيت الأبيض للمرة الأولى”.
وأعرب ترامب في “نزهة الكونجرس”، وهي مناسبة سنوية يستضيفها البيت الأبيض ويدعو إليها أعضاء في الكونجرس من الحزبين وعائلاتهم، عن أمله في أن تزدهر روح الوحدة التي أظهرها أعضاء الحزبين بعد إصابة عضو مجلس النواب الجمهوري ستيف سكاليز في حادث إطلاق نار الأسبوع الماضي.
وأضاف “أعتقد أننا في هذه الحالة سنحرز تقدما أفضل بكثير”..وقال إن الشعب الأمريكي أعطى المشرعين ثقته للقيام بمهام كبيرة وسيكونون جديرين بهذه الثقة”.
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف يوتافون-3 الروسي الصيني - محيط
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف أي فون-3 الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة Engadget معلومات عن موعد إطلاق ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
محمد أبو النجا: سعيد بدور الشر في "ظل الرئيس"
أعرب كابتن محمد أبو النجا عن سعادته الكبيرة بعد تلقيه مكالمات هاتفية من نجوم وفنانين كبار منهم غادة عادل وأحمد السعدني والمخرجين رامي عادل إمام وأحمد شفيق وغيرهم ...Thu, 22 Jun 2017 13:15:05 GMT
-
ترامب يعتزم بناء "جدار شمسى" على الحدود المكسيكيةThu, 22 Jun 2017 08:20:50 GMT
-
عقب انتقاله لـ«ليفربول».. ناصف: «كلوب» قادر على تطوير أداء صلاح
أشاد زكريا ناصف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، بإتمام صفقة انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح إلى صفوف نادي “ليفر بول” الإنجليزي، معتبرا هذا “تحول ...Fri, 23 Jun 2017 09:36:23 GMT
-
مخاطر لا تعرفها عن زيت جوز الهند.. احذره
لزيت جوز الهند فوائد مدهشة، ومؤخراً هناك إقبال كبير على استهلاكه من قبل الباحثين عن الطعام الصحي كبديل عن باقي الزبد والزيوت الحيوانية، إلا أن دراسة أمريكية كشفت ...Thu, 22 Jun 2017 05:15:49 GMT