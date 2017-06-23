دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في خطاب ألقاه أمام أعضاء في الكونجرس إلى إظهار روح الوحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ونقلت قناة “الحرة ” الأمريكية اليوم -الجمعة - عن ترامب قوله، على حسابه بموقع تويتر، “تشرفت أنا والسيدة الأولى باستضافة نزهة الكونجرس بالبيت الأبيض للمرة الأولى”.​

وأعرب ترامب في “نزهة الكونجرس”، وهي مناسبة سنوية يستضيفها البيت الأبيض ويدعو إليها أعضاء في الكونجرس من الحزبين وعائلاتهم، عن أمله في أن تزدهر روح الوحدة التي أظهرها أعضاء الحزبين بعد إصابة عضو مجلس النواب الجمهوري ستيف سكاليز في حادث إطلاق نار الأسبوع الماضي.

وأضاف “أعتقد أننا في هذه الحالة سنحرز تقدما أفضل بكثير”..وقال إن الشعب الأمريكي أعطى المشرعين ثقته للقيام بمهام كبيرة وسيكونون جديرين بهذه الثقة”.