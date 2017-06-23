قابيل: زيارة السيسي المرتقبة للمجر تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين2017-06-23 12:36:54
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة المجرية بودابست مطلع الشهر المقبل والتي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.
وقال أن هذه الزيارة تأتى استكمالا للزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس السيسي للمجر خلال عام 2015 والتى ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع المجر باعتبارها محور رئيسي لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا الشرقية.
جاء ذلك خلال خلال لقاء الوزير مع أحمد رجب رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري المجري المشترك للإعداد للفعاليات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري المجري على هامش زيارة الرئيس وكذلك بحث سبل تفعيل المجلس وتعظيم دوره للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح قابيل في بيان له اليوم أن المنتدى سيحظى بمشاركة كبيرة من جانب الشركات المصرية المهتمة بالسوق المجري لبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المجريين في مصر.. مشيرا الى أن هذا المنتدى يعد فرصة جيدة لفتح المجال للقطاع الخاص من الجانبين لإحداث نقلة في العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف قابيل أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا كبيرا خلال الربع الأول من العام الجاري حيث سجلت الصادرات المصرية إلى السوق المجري نموا بنحو 198% لتبلغ 15,3 مليون يورو مقابل 5,14 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.. كما انخفضت الواردات من المجر من 45,77 مليون يورو إلى 28,6 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة انخفاض بلغت 37%.. وبلغت الاستثمارات المجرية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 41,45 مليون دولار بإجمالي 58 شركة.
ومن جانبه أكد أحمد رجب رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري المجري المشترك أن المجلس قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضي للإعداد والترتيب لهذه الزيارة الهامة كما تم التنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين المنظمة لمنتدى الأعمال المصري المجري بهدف الاتفاق على حجم مشاركة القطاع الخاص المصري في هذا المحفل واللقاءات التي سيتم عقدها مع كبرى الشركات المجرية المهتمة بالسوق المصري.
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف يوتافون-3 الروسي الصيني - محيط
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف أي فون-3 الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة Engadget معلومات عن موعد إطلاق ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
محمد أبو النجا: سعيد بدور الشر في "ظل الرئيس"
أعرب كابتن محمد أبو النجا عن سعادته الكبيرة بعد تلقيه مكالمات هاتفية من نجوم وفنانين كبار منهم غادة عادل وأحمد السعدني والمخرجين رامي عادل إمام وأحمد شفيق وغيرهم ...Thu, 22 Jun 2017 13:15:05 GMT
-
ترامب يعتزم بناء "جدار شمسى" على الحدود المكسيكيةThu, 22 Jun 2017 08:20:50 GMT
-
مخاطر لا تعرفها عن زيت جوز الهند.. احذره
لزيت جوز الهند فوائد مدهشة، ومؤخراً هناك إقبال كبير على استهلاكه من قبل الباحثين عن الطعام الصحي كبديل عن باقي الزبد والزيوت الحيوانية، إلا أن دراسة أمريكية كشفت ...Thu, 22 Jun 2017 05:15:49 GMT
-
"قطان" يقيم مأدبة إفطار لأكثر من 100 شباب الصحفيين المصريين
أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد ...Fri, 23 Jun 2017 10:00:25 GMT