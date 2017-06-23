قال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،إن جهاز مدينة السادات نفذ أعلى خطة استثمارية فى تاريخ المدينة منذ إنشائها قبل 38 عاماً، حيث بلغت القيمة الاجمالية لخطة العام المالى الحالى 2016/2017، 1.407 مليار جنيه، وبلغ حجم الانفاق حوالى 1.415 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ أكثر من 100%، في مشروعات البنية التحتية، والاسكان الاجتماعى (5 آلاف وحدة بحى الزيتون)، ودار مصر للإسكان المتوسط، بجانب مشروعات الخدمات، وتشمل (مدارس، وملاعب ثلاثية، ومراكز شباب، وحضانات، وأسواق تجارية، وخدمات اجتماعية).

وقال الوزير -فى بيان للوزارة- اليوم “الجمعة” إن مدينة السادات من مدن الرعيل الأول وهى مدينة صناعية، سكنية، زراعية، سياحية، وتمثل رئة اقتصادية لدلتا مصر، وقد شهدت أكبر حملة لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية فى فبراير 2015 لاسترداد نحو 70 ألف فدان، تعادل ثلثي مساحة المدينة، وهى مناطق توسعات لمشروعات تنموية جاذبة للاستثمار خاصة بدلتا مصر.

ومن جانبه ، قال المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات انه يجرى حاليا الانتهاء من تنفيذ 142 مشروعاً بخطة العام الحالى 2016/2017، منها 95 مشروعا فى مجالات ( مياه – وصرف – وكهرباء)، موضحاً أنه يجرى توصيل المرافق لـ296 قطعة أرض صناعية بمنطقة المطورين الصناعيين، ضمن مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص”، والتى شهدت مدينة السادات انطلاقها، وتنفذ على مرحلتين بقيمة اجمالية 42.1 مليون جنيه.

وأضاف:انه تم تنفيذ 3 مدارس وتسليمها للتربية والتعليم، بهدف تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول، بجانب إقامة مدرسة ضمن مدارس النيل مساهمة فى تطوير العملية التعليمية بمدينة السادات، حيث إنها إحدى 3 مدن (السادات – اسيوط – طيبة الجديدة) تم اختيارها لتنفيذ هذا النموذج فى العام الدراسى القادم سبتمبر 2017.

وأشار إلى أنه تم اسناد تنفيذ مأخذ المياه العكرة على الرياح الناصرى بطاقة 350 ألف م3/يوم، حيث إن المدينة تتغذى بالمياه منذ انشائها من خلال 3 محطات بطاقة إجمالية 185 ألف م3/يوم، كما يتم تنفيذ شبكات مياه بطول 855 كم لتغذية نحو 9 آلاف و284 قطعة أرض سكنية، بجانب مشروعات رصف الطرق الرئيسية بمنطقة التوسعات بطول 120 كم، وتنفيذ الطريق الدائرى بطول 45 كم.