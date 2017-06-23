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عبد العال يرسل ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

عبد العال يرسل ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر

2017-06-23 12:23:14
وكالات

بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال عبد العال في البرقية التي نشرها المكتب الإعلامي لمجلس النواب اليوم الجمعة:” يطيب لي أن أرسل لفخامتكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات” “داعين المولى عز وجل أن يكلل مسعاكم في حفظ أمن مصر واستقرارها بالنجاح، وأن يتم عليها نعمته ليتبوأ شعبها بقيادتكم الحكيمة أعلى مراتب السعادة ، حفظكم الله ووقاكم من كل سوء”.

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