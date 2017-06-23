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استعدادا لـ«عيد الفطر».. البنك المركزي يطرح «فكة» 3,5 مليارجنيه
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعدادا لـ«عيد الفطر».. البنك المركزي يطرح «فكة» 3,5 مليارجنيه

2017-06-23 12:07:23
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أعلن البنك المركزى المصري عن توفير مبلغ 3.5 مليار جنيه من الفئات النقدية الجديدة من 50 قرشا وحتى 50 جنيها.
وقال المركزى في بيان له اليوم ان هذه المبالغ تزيد بنسبة 25% عن العام بهدف تلبية احتياجات المواطنين والجهات الحكومية من العملات الجديدة “الفكة” في العيد.

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