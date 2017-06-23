أعلن البنك المركزى المصري عن توفير مبلغ 3.5 مليار جنيه من الفئات النقدية الجديدة من 50 قرشا وحتى 50 جنيها.

وقال المركزى في بيان له اليوم ان هذه المبالغ تزيد بنسبة 25% عن العام بهدف تلبية احتياجات المواطنين والجهات الحكومية من العملات الجديدة “الفكة” في العيد.