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حدث في مثل هذا اليوم 23 يونيو.. وفاة الشيخ أبو العينين شعيشع
أبو العينين شعيشع

حدث في مثل هذا اليوم 23 يونيو.. وفاة الشيخ أبو العينين شعيشع

2017-06-23 12:02:03

1532: ملك إنجلترا “هنري الثامن” وملك فرنسا “فرانسوا الأول” يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملك إسبانيا “كارلوس الخامس”.

1724: التوقيع على اتفاقية استانبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الإمبراطورية الفارسية.

1941: ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.

1941: غرق باخرة البضائع “رفاة” نتيجة قصف أثناء الحرب العالمية الثانية ولم ينج الا 32 شخصا من أصل 200 فرد وعرفت باسم ” مأساة الرفاه”.

1985: انفجار طائرة من الطيران الهندي قبالة السواحل الايرلندية ومقتل جميع الركاب المقدر عددهم ب329 راكب.

1986: انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز.

1989: إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران.

1990: مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

1995: وفاة المخرج السينمائي “عاطف الطيب” بعد إجراءه لعملية في القلب.

2004: إيران تقرر إطلاق سراح البحارة البريطانيين الذين دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية بدون إذن.

2009: إيران تطرد دبلوماسيين بريطانيين لاتهامهم في التدخل بالشؤون الداخلية وبريطانيا ترد بطرد دبلوماسيين إيرانيين.

2009: السلطات الإسرائيلية تطلق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني “عزيز الدويك” بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

2011 : وفاة قارئ القرآن الشهير “أبو العينين شعيشع” عن عمر يناهز 89 عاما.

2012 : تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة “رياض فريد حجاب”.

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