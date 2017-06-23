حدث في مثل هذا اليوم 23 يونيو.. وفاة الشيخ أبو العينين شعيشع2017-06-23 12:02:03
1532: ملك إنجلترا “هنري الثامن” وملك فرنسا “فرانسوا الأول” يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملك إسبانيا “كارلوس الخامس”.
1724: التوقيع على اتفاقية استانبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الإمبراطورية الفارسية.
1941: ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.
1941: غرق باخرة البضائع “رفاة” نتيجة قصف أثناء الحرب العالمية الثانية ولم ينج الا 32 شخصا من أصل 200 فرد وعرفت باسم ” مأساة الرفاه”.
1985: انفجار طائرة من الطيران الهندي قبالة السواحل الايرلندية ومقتل جميع الركاب المقدر عددهم ب329 راكب.
1986: انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز.
1989: إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران.
1990: مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
1995: وفاة المخرج السينمائي “عاطف الطيب” بعد إجراءه لعملية في القلب.
2004: إيران تقرر إطلاق سراح البحارة البريطانيين الذين دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية بدون إذن.
2009: إيران تطرد دبلوماسيين بريطانيين لاتهامهم في التدخل بالشؤون الداخلية وبريطانيا ترد بطرد دبلوماسيين إيرانيين.
2009: السلطات الإسرائيلية تطلق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني “عزيز الدويك” بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.
2011 : وفاة قارئ القرآن الشهير “أبو العينين شعيشع” عن عمر يناهز 89 عاما.
2012 : تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة “رياض فريد حجاب”.
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