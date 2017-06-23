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"قطان" يقيم مأدبة إفطار لأكثر من 100 صحفي مصري
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"قطان" يقيم مأدبة إفطار لأكثر من 100 صحفي مصري

2017-06-23 11:49:04

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، مأدبة إفطار في النادي الدبلوماسي السعودي المُطل على النيل أمام السفارة السعودية لـ 107 من شباب الصحفيين والإعلاميين المصريين.

وأكد أن العلاقات المصرية - السعودية تحلق حالياً فى السماء، وأنها فى أفضل حالاتها برعاية ودعم من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً أن الفترة القادمة ستحمل الكثير من بشائر الخير فى تعميق وتطوير هذه العلاقات القوية بين البلدين.

وقدم السفير “قطان” التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وتبادل معاليه الأحاديث الودية مع الضيوف الكرام، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

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