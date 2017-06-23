أشاد زكريا ناصف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، بإتمام صفقة انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح إلى صفوف نادي “ليفر بول” الإنجليزي، معتبرا هذا “تحول إيجابي”.

وأعرب عن ثقته في قدرة المدير الفني لـ”ليفربول” يورجن كلوب على تطوير أداء اللاعب الدولي المصري، قال “زيزو” من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “تحول إيجابي لمحمد صلاح يورجن كلوب يستطيع تطوير أداء صلاح ليتناسب مع فلسفته ووجود جمهور له تقاليد ستدعمه وتشجعه”.

وكان نادي “ليفربول” الإنجليزي قد أعلن عن انضمام اللاعب الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوفه ابتداء من الموسم القادم قادما من نادي “روما” الإيطالي.

وقد أعلن نادي “روما” الإيطالي أن قيمة الصفقة قد بلغت حوالي 42 مليون يورو ليصبح صلاح اللاعب الأغلى في تاريخ الوطن العربي وتاريخ النادي الأنجليزي.