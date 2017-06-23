أعرب المتحدث باسم جيش الاحتلال الدفاع الإسرائيلي افيخاي ادرعي عن حبه لمصر، مشيرا إلى أنها “أم الدنيا وتتربع على عرش قلبي”.

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد أن سأله أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب اهتمامه بمصر، أنه قد زار مصر سابقا وينوي زيارته مرة أخرى.

وكشف ادرعي عن هدية جاءته من صديقة إسرائيلية كانت تزور مصر وموضوعة بمكتبه وهي عبارة عن ورقة بردية مكتوب عليها باللغة “الهيروغليفية” الفرعونية، مبديا اعجابه بالبردية.

وقال في تدوينه له : “حبّي لمصر أم الدنيا بالطبع لم يأتِ من لا شيء، فقد زرتها قبل عدة سنوات وكانت تلك من أجمل رحلاتي”.