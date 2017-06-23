أعلن مسئول أمريكي أن كوريا الشمالية أجرت تجربة جديدة لمحرك صاروخ تعتقد واشنطن أنه في إطار برنامجها لتطوير صاروخ بالستي عابر للقارات .

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة عن المسئول، الذي لم يكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة تعتقد إن التجربة الأحدث في سلسلة تجارب صاروخية هذا العام قد تكون للمرحلة الأصغر لمحرك صاروخ بالستي عابر للقارات.

وأشار إلي أن كوريا الشمالية اختبرت محركا صاروخيا من المحتمل أن يوضع على صاروخ بالستي عابر للقارات .

يأتي ذلك بعد يوم من حث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للصين على فرض مزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على كوريا الشمالية لإجبارها على كبح جماح برنامج أسلحتها النووية.

كما يأتي هذا الاختبار وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونج يانج بسبب طموحات كوريا الشمالية النووية.

وتواصل كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية على الرغم من التنديد الدولي بهدف تطوير صاروخ نووي عابر للقارات.