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الشرطة الاتحادية العراقية: توغلنا 150 مترا بالمحور الجنوبي بالموصل القديمة
الجيش العراقي - الامن العراقي - الشرطة العراقية

الشرطة الاتحادية العراقية: توغلنا 150 مترا بالمحور الجنوبي بالموصل القديمة

2017-06-23 10:46:57
أ ش أ

اعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت توغل قوات الشرطة 150 مترا في المحور الجنوبي بالمدينة القديمة غربي الموصل .
وقال جودت - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الجمعة - ” إن القوات توغلت 150 متراً في المحور الجنوبي .. وحققت وحدات الشرطة الاتحادية التماساً مع قوات الجيش المتوغلة من الغرب باتجاه عمق المدينة القديمة ” .
وأشار إلى إنقاذ 40 عائلة محاصرة وسط المنازل المفخخة في باب البيض وإجلائها إلى المناطق الأكثر أمناً.
وأضاف أن كتيبة الهندسة الميدانية تواصل إزالة الألغام التي زرعها تنظيم داعش لإعاقة تقدم القطعات باتجاه شارع الفاروق والسرجخانة .

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