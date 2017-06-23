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«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين
الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين

«التموين»: الأسعار تحت السيطرة

2017-06-23 11:03:16
محيط- خالد الريس

أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل لمراقبة الأسواق استعدادا بعيد الفطر.
وأعلن رمضان من خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أنه تم التنسيق مع المديريات لعودة فترات عمل المخابز العادية والمنتظمة قبل رمضان، موضحا أنه هناك خطة للتأكد من توافر احتياطات جيدة من القمح في المطاحن لإنتاج الدقيق خلال فترة عيد الفطر. 
وأضاف أنه هناك قرار بإلزام السلاسل والحلقات التجارية  بطبع الأسعار على غلاف عبوات السكر والأرز،  لمنع استغلال بعض التجار لارتفاع الأسعار.
وناشد المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع، نافيا ما يتردد من شائعات حول نقص المنتجات أو ارتفاع الأسعار.

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