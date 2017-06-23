تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 3 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومى للجودة، والمجلس الوطنى للإعتماد، خلال شهر مايو الماضى وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية والتي تنتهجها الوزارة حاليا بهدف تعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بمواصفات وجودة المنتجات المصرية .

وقال قابيل ، فى بيان له اليوم،إن تطوير منظومة الجودة المصرية يأتي على رأس اولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أن الإلتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمراً حتمياً فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحر وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولا إلى المستوى الذي يحقق رضا المواطن وسلامته ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات .

ومن جانبه ، أكد المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الهيئة قامت بإجراء تفتيش دورى على علامة الجودة لـ 74 شركة كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 9 شركات تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 230 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة هذا فضلا عن اجراء 24 زيارة لشركات حاصلة علي علامة حلال، لافتا إلى أنه تم إعداد 111 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد.

وفيما يتعلق بمجال الفحص والإختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفي إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 1268 قياسا ومعايرة صناعية، إلى جانب إجراء 4412 إختبارا وفحصا شملت 1779 اختبارا وفحص معامل هندسية و1487 كيماوية و466 غذائية و680 اختبارا وفحصا لعينات معامل غزل ونسيج.

وحول أهم الأنشطة التي قام بتنفيذها المعهد القومى للجودة خلال مايو الماضى أوضح الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة أن المعهد قام بمراجعة وتقييم اصدار الشهادات الخاصة بصلاحية الشركات العاملة في تقديم خدمات التدريب والتأهيل والمتابعة لـ 3 جهات تأهيل وإصدار 3 شهادات بما يسهم فى تحسين التطبيقات الخاصة بنظم الجودة داخل القطاع الصناعى والخدمى وكذا نشر ثقافة الجودة بالمجتمع المصرى.

وفى مجال التدريب أوضح عتمان انه تم عقد 3 دورات لـ 33 متدربا للتدريب على مراقبة وتوكيد الجودة وتكاليفها وإدارة المشروعات.