لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم أربعة من رجال الشرطة وأصيب 15 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة قرب نقطة تفتيش بمدينة كويتا المضطربة في جنوب غرب البلاد.

وقال عبد الرزاق تشيما المدير العام للشرطة في إقليم بلوخستان - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - ” إن الانتحاري فجر سيارة محملة بالمتفجرات ” .. مشيرا إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين .

ومن جانبه ، قال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوخستان أنوار الحق كاكار ” إن الانفجار وقع قرب مكتب المفتش العام للشرطة حينما أوقف الجنود السيارة لتفتيشها قرب نقطة تفتيش “.

وأضاف “ربما كان مكتب المفتش العام هو المستهدف أو كان المهاجمون يحاولون دخول مركز تجمع (جنود) الجيش القريب من المكتب”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية خدمات الطوارئ تهرع إلى المنطقة التي تناثر فيها الحطام وطوقها مسؤولو الأمن.