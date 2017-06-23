أفادت السلطات الرومانية اليوم الجمعة بانحراف طائرة ركاب تركية عن المدرج في مطار بالعاصمة بوخارست، في حادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية عن الشركة الوطنية لمطارات بوخارست قولها في بيان :” إن طائرة إيرباص من طراز “إيه 0320” -كانت تقل 176 راكبا- هبطت مساء الخميس في مطار هنري كواندا وانحرفت عن المدرج”.

وأضاف البيان أن الركاب غادروا الطائرة بسلام “ولم يكن هناك أي ضرر مادي كبير”،وأن هناك تحقيقا جاريا.. ولم يوضح البيان المطار الذي قدمت منه الطائرة.