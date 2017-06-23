وزير النقل يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة المصرية للموانئ البرية والجافة2017-06-23 10:08:07
ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى التأسيسية للشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية المتميزة (ش.م.م)، والذي أقر العقد والنظام الاساسي للشركة واعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات.
وقال الدكتور هشام عرفات إن تأسيس الشركة يخدم سياسات الدولة ووزارة النقل في تحسين الاداء اللوجيستي لنقل البضائع وايجاد البنية الاساسية الملائمة لتحقيق اقتصاديات تداول البضائع سواء المنقولة داخل الجمهورية أو عبر الحدود البرية.
وأضاف أن الشركة تهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة حصة مصر من حركة التجارة وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية، لافتا إلى أن الشركة تعد ركيزة مهمة لإنعاش حركة التجارة وزيادة الطلب على خدمات النقل وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات في مجالات خلق القيمة المضافة.
وأوضح أن الشركة هي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 تساهم فيها الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بنسبة 80% ، ونسبة 5% الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية ، ونسبة 15 % شركة الأهلي كابيتال القابضة.
وقال وزير النقل إن أحد اسباب انشاء الشركة هو الاتجاه لإنشاء شبكة للموانئ الجافة خلال الفترة القادمة لإنعاش حركة التجارة الدولية وتنشيط الصادرات والواردات المصرية ، لأن إنشاء الموانئ البرية والجافة يأتي كنتيجة لزيادة التنافسية والنمو في حجم وحركة التجارة العالمية مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والتخزين والحاجة لتطويرها عن طريق تطبيق المفاهيم اللوجستية المتعلقة بسلاسل الإمداد ومراكز التوزيع والموانئ الجافة وغيرها بهدف تقليل تكاليف الإنتاج وتخفيف التكدس والازدحام بالموانئ البحرية.
وأوضح أن اختصاصات الشركة تشمل انشاء وادارة وتشغيل الموانئ والمناطق اللوجستية ، انشاء البنية الأساسية وكذلك المباني الإدارية والمصانع ، انشاء المخازن والثلاجات بأنواعها وتسويقها ، أعمال تطوير وانشاء الطرق المؤدية إلي الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ، التسويق والترويج لأنشطة الموانئ والأراضي المخصصة للموانئ الجافه والمناطق اللوجستية ، أعمال الشحن والتفريغ داخل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، توريد كافة المعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل الموانئ والمناطق اللوجستية ،تشغيل وصيانة كافة مكونات الموانئ وكل ما يلزم للحفاظ علي حالة الميناء جيدة ومستقرة .
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