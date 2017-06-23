ثمن السفير أحمد حجاج مساعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، قمة زعماء “دول حوض النيل” في أوغندا، مؤكدا أن اجتماعات “دول حوض النيل” كانت مقتصرة على مستوى الخبراء الفنيين ووزراء الخارجية والري فقط في السابق.

وأشار حجاج من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن إدارة “حوض النيل” تحتاج لمساهمة سياسية من القادة للاتفاق على مبادي عامة ليترجمها الخبراء لتفصيلات فنية، مضيفا أن اجتماعات الفنيين كانت مطولة نتيجة وجود تفصيلات لانهائية.

وأوضح أن انضمام مصر في الاتفاقية الاطارية لدول “حوض النيل” سيعطيها بعد كبير لخبرته في مجال الري والتعاون الاقتصادي والبيئي والملاحي بنهر النيل، متوقعا أن تحصل الاتفاقية على معونات دولية ضخمة بسبب انضمام مصر.

واستبعد أن يكون تم التطرق لأي خلافات بين دول حوض النيل خلال قمة الزعماء أمس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك أمس بقمة زعماء “دول حوض النيل” في أوغندا.