أطلقت بعض وسائل الإعلام الإيطالية حملة “إعادة السفير الإيطالى إلى مصر”، بعد مرور أكثر من عام على غيابه، على خلفية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر فى يناير 2016، ومن بين الصحف التى أطلقت هذه الحملة “كورييرا ديلا سيرا”.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، فى تقرير لها نشرته اليوم، الجمعة، إلى أن هناك العديد من الملفات المشتركة بين البلدين، منها الهجرة والإرهاب، وليبيا، وتستحق أن تكون العلاقات الدبلوماسية جيدة لكيفية إدارتها بشكل جيد أيضاً.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك مشاكل لدى الأسر المصرية والإيطالية فى كلا البلدين، وهذا أيضا يحتاج لوجود سفير، وأيضا لإدارة الجانب الاقتصادى الإيطالى الرئيسى فى مصر الذى يتعلق بأنشطة شركات مثل “إينى”، التى أعلنت مرارا وتكرارا على الملأ الجهد الدبلوماسى فى أنشطتها.

وأكدت الصحيفة أنه فضلا عن كل هذه الأمور التى تجمع البلدين، فإن عودة السفير الإيطالى بالقاهرة ستسهل عملية البحث عن حقيقة مقتل ريجينى، مشيرة إلى أن تأجيل عودة السفير للقاهرة يمكن أن يؤدى إلى فشل الكثير من الأمور.