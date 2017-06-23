 Moheet on google
الجمعة 23 يونيو 2017 11:03 صباحاً
روابط سريعة
حملة إعلامية إيطالية لإعادة سفير روما إلى القاهرة لإدارة العلاقات الثنائية
السفارة الإيطالية

حملة إعلامية إيطالية لإعادة سفير روما إلى القاهرة لإدارة العلاقات الثنائية

2017-06-23 10:01:42
وكالات

أطلقت بعض وسائل الإعلام الإيطالية حملة “إعادة السفير الإيطالى إلى مصر”، بعد مرور أكثر من عام على غيابه، على خلفية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر فى يناير 2016، ومن بين الصحف التى أطلقت هذه الحملة “كورييرا ديلا سيرا”.
وأشارت الصحيفة الإيطالية، فى تقرير لها نشرته اليوم، الجمعة، إلى أن هناك العديد من الملفات المشتركة بين البلدين، منها الهجرة والإرهاب، وليبيا، وتستحق أن تكون العلاقات الدبلوماسية جيدة لكيفية إدارتها بشكل جيد أيضاً.
وأوضحت الصحيفة، أن هناك مشاكل لدى الأسر المصرية والإيطالية فى كلا البلدين، وهذا أيضا يحتاج لوجود سفير، وأيضا لإدارة الجانب الاقتصادى الإيطالى الرئيسى فى مصر الذى يتعلق بأنشطة شركات مثل “إينى”، التى أعلنت مرارا وتكرارا على الملأ الجهد الدبلوماسى فى أنشطتها.
وأكدت الصحيفة أنه فضلا عن كل هذه الأمور التى تجمع البلدين، فإن عودة السفير الإيطالى بالقاهرة ستسهل عملية البحث عن حقيقة مقتل ريجينى، مشيرة إلى أن تأجيل عودة السفير للقاهرة يمكن أن يؤدى إلى فشل الكثير من الأمور.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3