 Moheet on google
الجمعة 23 يونيو 2017 11:03 صباحاً
روابط سريعة
"التعليم العالى": انطلاق أول مرحلة من التنسيق فى الأسبوع الأخير من يوليو
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي

"التعليم العالى": انطلاق أول مرحلة من التنسيق فى الأسبوع الأخير من يوليو

2017-06-23 09:53:45

صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية العامة للعام الحالى ستنطلق الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل.
أوضح المصدر، أنه لا توجد أى تغييرات فى قواعد التنسيق عن العام الماضى، مشيرًا إلى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة هو الأساس الذى تتحدد عليه كل مراحل التنسيق بعد ذلك.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3