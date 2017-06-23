"التعليم العالى": انطلاق أول مرحلة من التنسيق فى الأسبوع الأخير من يوليو2017-06-23 09:53:45
صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية العامة للعام الحالى ستنطلق الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل.
أوضح المصدر، أنه لا توجد أى تغييرات فى قواعد التنسيق عن العام الماضى، مشيرًا إلى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة هو الأساس الذى تتحدد عليه كل مراحل التنسيق بعد ذلك.
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