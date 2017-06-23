أكد وحيد سعودي الخبير بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس ما بين معتدل ومائل للحرارة خلال اليوم وغدا على القاهرة والوجه البحري وشديد الحرارة بجنوب الصعيد ومعتدل على جميع المحافظات الساحلية.

وأشار سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أنه ابتداء من الأحد القادم ستشهد البلاد موجة حارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع القادم حيث ستصل درجات الحرارة العظمى إلى معدلات تتراوح ما بين 38 و40 درجة، مشيرا إلى أن الطقس يسمح بالتنزه والقيام بالأنشطة اليومية مع ارتداء غطاء للرأس والإكثار من شرب المياه.

وحذر سعودي من الشبورة المائية الكثيفة قبل الساعة الثامنة صباحا التي ستعيق الرؤية بالطرق السريعة المؤدية إلى مدن القناة والساحل الشمالي والوجه البحري، مناشدا قائدي السيارات بالالتزام بالتعليمات وإجراءات السلامة المرورية.