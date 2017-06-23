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سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة
الطريق الدائري - المرور - القاهرة

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

2017-06-23 09:51:01
وكالات

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، فى ظل تواجد أمنى بجميع الطرق الرئيسية والمحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية.
وشهد محور 15 مايو و26 يوليو وكوبرى أكتوبر، ونفق الأزهر، وشارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية، ومطلع كوبرى 6 أكتوبر وصولا إلى ميدان التحرير، سيولة فى حركة سير السيارات، وسط تواجد لرجال المرور.
فيما كثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة انتشار الأوناش والخدمات المرورية، على كافة الطرق لرصد أى معوقات مرورية، بالإضافة إلى تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

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