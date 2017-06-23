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البرلمان الالمانى يوافق على تخفض التواجد العسكرى ضمن قوات الناتو بكوسوفو
البرلمان الألماني

البرلمان الالمانى يوافق على تخفض التواجد العسكرى ضمن قوات الناتو بكوسوفو

2017-06-23 09:33:29
أ ش أ

وافق البرلمان الالمانى اليوم على تخفيض عدد القوات الالمانية المتواجده فى كوسوفو من ١٣٥٠ جنديا الى ٨٠٠ جندى من جنود الجيش الألماني المشارك في مهمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في كوسوفو في ظل هدوء الوضع الأمني مع تمديد المهمة التي بدأت منذ نهاية حرب كوسوفو في عام 1999 لمدة عام آخر.
وكان مجلس الوزراء الألمانى قد اقر أمس الأول - الاربعاء - هذا التخفيض بعد أن أوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن الاوضاع الامنيه فى كوسوفو اصبحت مستقرة وهادئة الى حد كبير عن ذى قبل .. ووافق البرلمان اليوم - الجمعة - على ذلك .
يذكر أن مهمة الناتو تهدف لتعزيز استقرار كوسوفو التي استقلت عن صربيا منذ عام 2008 بعدما كانت إقليما تابعا لها في الماضي.. وتعد المانيا واحدة من أكبر القوات المتمركزة فى كوسوفو إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا .

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