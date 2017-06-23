فاز فريق “الروضان بلس” الذي يضم نجمي المنتخب الوطني عصام الحضري ومحمود كهريا على فريق “نجوم زين” الذي يضم نجم حراسة المرمى الإسباني ايكر كاسياس بنتيجة “4- 3”، في المباراة التي اقيمت في إطار دورة “الروضان” الودية الرمضانية لكرة القدم المقامة بالكويت.

وقد احرز نجم نادي الزمالك محمود “كهربا” هدفا في شباك نجم “ريال مدريد” سابقا، بالإضافة إلى أنه قام بعملية “الأسست” للأهداف الأخرى.

وقد مازح “كهربا” كاسياس من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” : ” أسف يا عم كاسياس يا نجم العالم”.